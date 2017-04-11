Nevşehir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 Nisan tarihinde FETÖ'nün üniversite yapılanmasına karşı yapılan 10 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan özel güvenlik görevlisi Bahattin C. işçi Abdullah Ö. öğrenci Mehmet H. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi.



Adliyeye sevk edilen 5 kişi hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandığı öğrenildi. - NEVŞEHİR