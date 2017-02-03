NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan astsubay Z.A. ile H.Ç ve N.A. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - Nevşehir
Nevşehir'de Fetö'den 3 Kişi Tutuklandı
NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
NEVŞEHİR'de Fethullahçı Terör örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ /PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.