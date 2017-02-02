Nevşehir'de Fetö'den 3 Kişi Daha Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 kişi tutuklandı



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan Astsubay Zeki A. ile işsiz olduklarını beyan eden Hasan Ç. ve Nurullah A.'nın Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Yapılan sorgulama neticesinde 3 şüphelinin Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi. - NEVŞEHİR