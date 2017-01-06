Nevşehir'de Fetö'den 2 Polis, 1 Öğretmen Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 polis ve 1 öğretmen tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan emniyet müdürü (ihraç) Barış D. polis memuru (ihraç) Halis U. ve öğretmen Serdar Y., Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi. - NEVŞEHİR