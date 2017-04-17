Nevşehir'de Fetö'den 1 Asker Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir asker tutuklandı.



Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Astsubay Telat O., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Astsubay Telat O., tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR