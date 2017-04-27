Nevşehir'de Fetö Davaları Başladı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları başladı.



1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "Terör örgütü mensubu olmak, kurmak ve finansman olmak, bylock kullanmak" suçlarından dolayı memurluktan ihraç edilen Süleyman E. hakim karşısına çıktı.



Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Süleyman E. tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti yaptığı sorgulama sonucunda tutuklu Süleyman E.'nin tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - NEVŞEHİR