Nevşehir'de Fetö'dan 2 Kişi Tutuklandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 kişi tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında öğretmen Elif E. ve açıkta olan sivil havacılık uzmanı Abdülaziz T. tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan öğretmen Elif E. sivil havacılıkta uzman Abdülaziz T. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hekimliğinde ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi. - NEVŞEHİR