Nevşehir'de 'Evet' Kutlaması

NEVŞEHİR'de anayasa değişikliği referandum u sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce kişi, kutlama yaptı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği referandum unun sonuçlarının açıklanmasının ardından Ak Parti Nevşehir il binası önünde kutlama platformu oluşturuldu. Akşam saatlerinden itibaren il binası önünde toplanmaya başlayan vatandaşlara, Nevşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu. Kalabalık, Dombra şarkısı eşliğinde ellerindeki Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine tezahüratlarda bulundu. Meydanda havai fişek gösterisi düzenlendi.



Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, burada yaptığı konuşmada, Türk Milleti'nin halk oylaması ile elde ettiği bu zaferle yedi düvele kafa tuttuğunu belirterek, "Yarın 17 Nisan bahar güneşi, çok farklı doğacak. Ülkemiz artık koalisyon dönemini bitirecek, ülkemiz artık istikrarsızlığı bitirecek, ülkemizi çorba kazanı gibi karıştırmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak, dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.



Ak Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider ise, Nevşehirlilere teşekkür ederek, "Siz, değerli halkımız, bugün ülkemizde koalisyon dönemini toprağa gömdünüz. Artık ülkemizde cumhurbaşkanı başbakan kavgaları yaşanmayacak" diye konuştu.



Ak Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk de halk oylamasında ede edilen sonuç ile tüm dünyanın bilindik güçlerinin Türk Milleti karşısında titrediğini söyledi.



Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise, halk oylamasında elde edilen bu sonuçla Türk Milleti'nin yeni Türkiye kapısını açtığını kaydetti.



- Nevşehir