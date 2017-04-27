Nevşehir'de erkek cesedi bulundu



NEVŞEHİR - Nevşehir Güzelyurt Mahallesi 202.sokaktaki bir tepede erkek ceset bulundu.

Edinilen bilgilere göre Güzelyurt Mahallesi 202. sokakta mahalle sakinleri tarafından bir ceset bulunduğu ve polise haber verildiği öğrenildi. İhbar sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından cesedin bulunduğu alan güvenlik şeridine alınırken ceset etrafında incelemelerde bulundu. Olay yerinde bulunan tüfekle intihar ettiği düşünülen şahsın kimliği henüz tespit edilemezken savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

(COŞ-AÖ-