Nevşehir'de Ekmeğe Zam Geldi

Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı.



Nevşehir'de Ramazan ayı öncesinde Fırıncılar Odası tarafından sunulan ekmek zammı teklifi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığı tarafından onaylandı. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 25 Nisan 2017 tarihinden itibaren 1 liradan satılmaya başlandı



Fırıncılar Odası'nın ekmek maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanlığına yaptığı zam teklifi kabul edildi. Buna göre daha önce 85 Kuruş'tan satılan 250 gram ekmek 1 liraya, 40 Kuruş'tan satılan 90 gram simit 50 Kuruş'a yükseldi.



Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerinde ise ekmeğe herhangi bir zam gelmediği bildirildi. - NEVŞEHİR