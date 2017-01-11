Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir merkez ile Acıgöl, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçelerine bağlı köy okullarının yanı sıra il genelinde taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezi ve Acıgöl, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçelerine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle hizmet verilen eğitim kurumlarının bugün için tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, köy ve beldelerden kendi imkanlarıyla Nevşehir'e ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.