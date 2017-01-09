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Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir'de Eğitime Kar Engeli

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

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