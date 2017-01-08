Nevşehir'de Eğitime 1 Günlük Kar Tatili

NEVŞEHİR'de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar gereğince; bu gece saatleri itibariyle il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı beklenildiğinden, havanın soğuması, buzlanma ve don tehlikesi sonucu ulaşımda oluşacak olumsuzluklar nedeni ile Nevşehir genelinde, eğitim ve öğretime Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacak. - Nevşehir