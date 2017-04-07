Nevşehir'de Dünya Sağlık Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Dünya sağlık örgütünün kuruluş yıldönümü nedeniyle Nevşehir’de sağlıklı yürüyüş programı düzenlendi.

Nevşehir'de Dünya Sağlık Günü Yürüyüşü Düzenlendi

Dünya sağlık örgütünün kuruluş yıldönümü nedeniyle Nevşehir'de sağlıklı yürüyüş programı düzenlendi.

1948'de kurulan Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş yıldönümü olan 7 Nisan günü tüm dünyada Dünya Sağlık Günü ve 07-13 Nisan haftası da Dünya sağlık Haftası olarak kutlanması nedeniyle Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü kompleksleri içerisinde bulunan 3 nolu çim futbol sahasında yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşe Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın yanı sıra daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aktaş,"Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan bütün sağlık çalışanlarımızın "7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim" dedi. - NEVŞEHİR

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