Nevşehir'de Cumhurbaşkanı'na Hakaretten 1 Kişi Tutuklandı

Nevşehir'de sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ali A. isimli kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. - NEVŞEHİR