NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan Komiser H.O.D. ve işsiz M.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - Nevşehir
Nevşehir'de Biri Komiser 2 Kişi Fetö'den Tutuklandı
NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Kişi tutuklandı.
NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 Kişi tutuklandı.
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