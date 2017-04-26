Nevşehir'de Bir 'Mahrem İmam' Gözaltına Alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde süren Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda Nevşehir’de bir ’mahrem imam’ gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Türkiye genelinde süren Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında başlatılan operasyonda Nevşehir'de bir 'mahrem imam' gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 81 ilde bu sabah saatlerinde başlayan 'Mahrem İmamlar' operasyonu kapsamında Nevşehir'de 1 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde gözaltına alınan öğretmenlikten ihraç edilen İsmail T.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği daha sonra ise Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün "Mahrem İmamları" operasyonu kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne 19 kişilik isim listesinin geldiği ancak gönderilen isimlerden 18'inin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli tarihlerde tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. - NEVŞEHİR