Nevşehir'de Bir Dernek Kapatıldı, 1 Memur Göreve İade Edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir'de bir dernek kapatılırken bir memur ise göreve iade edildi.



28 Nisan tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 689 ve 690 Sayılı KHK sonrasında Nevşehir'de faaliyet gösteren Karavezir Seyit Mehmet Paşa İlim ve Kültür Derneği kapatıldı.



Öte yandan Nevşehir'de daha önce yayımlanan KHK sonrası meslekten ihraç edilen Kuran Kursu öğreticisi Firdevs Adımayan ise son yayımlanan KHK sonrasında görevine yeniden iade edildi. YRL



3 memur meslekten ihraç edildi



OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK sonrasında Avanos ilçesinde görevli imam hatip M. Nezir İşiyok, Merkez ilçede görevli ebe Zeynep Tepe ve Ürgüp ilçesinde sivil havacılık uzmanı olarak görev yapan Abdülaziz Türedi meslekten ihraç edildi. - NEVŞEHİR