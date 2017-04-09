Nevşehir'de Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Ek Fotoğraf

Nevşehir'de Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Ek Fotoğraf

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Nevşehir, Kaza
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