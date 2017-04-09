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Nevşehir'de Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Ek Fotoğraf
Nevşehir'de Balon Kazası: 1 Ölü, 20 Yaralı - Ek Fotoğraf
9 Nisan 2017 Pazar 10:23
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[9477465] DHA
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Kaza
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