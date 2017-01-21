Nevşehir'de 45 Yaşındaki Adam Üç Kişiye Hayat Verdi

Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi görürken hayatını kaybeden 45 yaşındaki Halit Dirikoç, organ bağışı ile üç kişiye hayat verdi.



Nevşehir Devlet Hastanesi 2. basamak yoğun bakım servisine 4 gün önce tansiyona bağlı Cerabral Hemoroji (Beyin Kanaması) sonucu tedavi altına alınan ve tüm müdahalelere rağmen tedaviye cevap vermeyerek beyin ölümü gerçekleşen Nevşehir doğumlu 45 yaşındaki Halit Dirikoç'un ailesi karaciğer ve böbreklerini vererek üç kişiye umut ışığı oldu.



Nevşehir Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, H.D. nin yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile bu öneriyi kabul edince organ bağış merkezi ile irtibata geçilerek uygun donörler bulundu. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinden gelen transplantasyon(Organ Nakli) ekipleri hastane ameliyathanesinde Halit Dirikoç'un karaciğeri Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, böbrekleri Ankara Ufuk Üniversitesi Hastanesine iki ayrı kişiye nakledilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.



Nevşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Muhammet Çömçe, "Organ bağışı yapan aileye başsağlığı dileyerek 3 kişiye yeniden yaşama umudu verdiği için Halit Dirikoç'un yakınlarına teşekkür ederken organ nakli sürecinde zamanla yarışan, emeği geçen Organ Nakli ekibine ve tüm hastane sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi. - NEVŞEHİR