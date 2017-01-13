Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 emniyet müdürü, 1 baş komiser, 2 polis memuru tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca haklarında soruşturma başlatılan emniyet müdürü Öner K., baş komiser Cavidan C.U.,polis memurları Mustafa Ruhi N., Onur A. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, yapılan sorgulama neticesinde Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince ayrı ayrı tutuklanmışlardır" denildi. - NEVŞEHİR
Nevşehir'de 4 Emniyet Görevlisi Tutuklandı
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 emniyet müdürü, 1 baş komiser, 2 polis memuru tutuklandı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 1 emniyet müdürü, 1 baş komiser, 2 polis memuru tutuklandı.
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