Nevşehir'de 26 Aralık Pazartesi Günü Elektrik Kesintisi Uygulanacak

MEDAŞ Nevşehir 2 işletme sorumluluk alanı içerisinde yer alan bölgelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle 26 Aralık Pazartesi günü Nevşehir'de programlı elektrik kesintisi yaşanacak.



Edinilen bilgilere göre Nevşehir TR 69'da yapılacak olan tesis çalışması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet mahallesinin bir kısmı, Ali Dirikoç bulvarının bir kısmı, Sağlık sokak, Akgür sokak, Necdet Ersan caddesinin bir kısmı, Halk Eğitim Merkezi, Bahçelievler sokak, Çetin sokak ve Emin sokakta programlı elektrik kesintisinin yapılacağı öğrenildi. - NEVŞEHİR