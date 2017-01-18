Nevşehir'de 25 İşletmeye Para Cezası Uygulandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 2016 yılında 25 işletmeye 61 bin 20 lira para cezası uygulandı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de 2016 yılında 4 bin 361 denetim gerçekleştirilirken bu denetimler sonrasında ise 25 işletmeye 61 bin 20 lira para cezası uygulandığı açıklandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan Yılmaz yaptığı açıklamada, "İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerimiz tarafından, Yem ve Gıda Üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan işletmelere yönelik olarak, 2016 yılı içerisinde toplam 4 bin 361 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Alo 174 Gıda Hattına yapılan 258 adet başvuru sonuçlandırılmıştır. Bakanlığımızın ulusal takip ve izleme programı, İl yıllık planı ve diğer denetimler neticesinde, 152 adet üründen numune alınarak analizi yaptırılmıştır. Tüm bu denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen 25 işletmeye toplam 61 bin 20 TL para cezası uygulanmıştır" dedi. - NEVŞEHİR