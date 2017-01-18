Nevşehir'de 20 Emniyet Mensubu, Fetö'den Tutuklandı

NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturma kapsamında dün adliyeye gönderilen 20 polis tutuklandı.



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma başlatılan emniyet müdürleri Ü.K., F.K., Y.K., Y.H. Ş.A. M.M.A. polis memurları M.Ş., B.Y., Y.C., M.K., T.G. M.B. komiser S.Ö., Y.D., komiser yardımcısı M.A., M.G., M.O., S.K., İ.S. ve emekli polis memuru M.K., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 20 polis, tutuklandı. - Nevşehir