Nevşehir'de FETÖ/PDY Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı

NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye getirilen bir gümrük memuru ile 2 polis tutuklandı.

Nevşehir'de FETÖ/PDY Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı

NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye getirilen bir gümrük memuru ile 2 polis tutuklandı.

Şüpheliler gümrük memuru Ş.A., polis memuru Y.B. ve polis baş memuru H.G. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. FETÖ Terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. - Nevşehir

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