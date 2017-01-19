Nevşehir'de FETÖ/PDY Soruşturmasında 3 Kişi Tutuklandı

NEVŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye getirilen bir gümrük memuru ile 2 polis tutuklandı.



Şüpheliler gümrük memuru Ş.A., polis memuru Y.B. ve polis baş memuru H.G. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi. FETÖ Terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 kişi, mahkeme tarafından tutuklandı. - Nevşehir