Nevşehir'de 19 Polis Açığa Alındı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 19 polis Emniyet Genel Müdürlüğü 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında alınan tedbirler kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı olduğu tespit edilmesi ile açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 1 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı olmak üzere 19 polis açığa alındı. Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılı olduğu tespit edilen Gülşehir Emniyet Müdürü Mesut B., Komiser Yardımcısı Ferhat C., polis memurları Mustafa Ç., Hüseyin T., Mustafa D., Erdal D., Şenol Ş., Bekir K., Hazım Ö., Ertan D., Vahap Ş., Köksal K., Ömer D., Erdan D., Necip Ş., Karaca T., Ömer Faruk Y., Yakup D., Şuayip D. açığa alındı. - NEVŞEHİR