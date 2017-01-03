Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetimlerini Sürdürüyor



Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından 2016 çalışma takvimi kapsamında 3991 işyeri denetimi gerçekleştirirken, eksiklikleri belirlenen işlerine ilişkin olarak da durum tespit tutanağı düzenlendi.

2016 yılında Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün yanı sıra Alo 153 Çağrı Merkezi kanalıyla vatandaşlardan gelen 2409 şikayet değerlendirilerek sonuçlandırıldı. Bu sayı 2015 yılında 2987 olarak gerçekleşmişti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilen işyerlerine ilişkin 291 durum tespit tutanağı tanzim edildi. Ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen 12 işyeri sahibine konuyla ilgili olarak tebligat yapılırken, 300 işyeri sahibine de çalışma ruhsatı verildi.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim çalışmalarında, belediye emir ve yasaklarına, Kabahatler Kanunu'na muhalefet edenlere yönelik olarak 234 idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek cezai işlem uygulandı.

Nevşehir Belediyesi denetim ve kontrolleri altında şehir içi toplu taşıma faaliyeti yürütmekte olan 201 öğrenci ve personel servisi, 74 özel halk otobüsü, 44 ticari taksi araçlarının çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikler çerçevesinde araçlar ve servislerin kontrolleri gerçekleştirildi. Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yürütülen kontrollerde uygun görülmeyen araçların trafiğe çıkışına izin verilmiyor.

Gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümlerine aykırı davranışta bulunduğu tespit edilen 58 araç sürücüsüne de idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Nevşehir'de Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından geçen yıl içerisinde 256 işletmeye de ruhsat verildi.

