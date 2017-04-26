Nevşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu Konser Verecek
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Topluluğu Şef Mehmet İzci yönetiminde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde bir konser verecek.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği Topluluğu Şef Mehmet İzci yönetiminde Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde bir konser verecek.
Nevşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Nevşehir başta olmak üzere yurdun değişik yörelerinden derlenen türküleri seslendireceği konser ve halk oyunları ekiplerinin gösterisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Kongre Salonu Kırmızı salonda 27 Nisan 2017 Perşembe günü saat 19.30'da başlayacak. - NEVŞEHİR