Nevşehir Belediye Başkanı Ünver, Oyunu Kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için gerçekleştirilen Referandum için oyunu Güzelyurt Mahallesi'ndeki Turgut Akdevelioğlu İlkokulunda kullandı.



Eşi ve çocuklarıyla birlikte Turgut Akdevelioğlu İlkokulu'na gelen Belediye Başkanı Hasan Ünver, oy kullanacağı 1065 nolu sandıktaki oy vermek için sırada bekleyen vatandaşlarla ve sandık seçim görevlileriyle tokalaştı. Ünver, seçim görevlilerine başarılar dileğinde bulundu. - NEVŞEHİR