Nevşehir Ambulansta Kalbi Duran Hasta Hayata Yeniden Döndü

Ambulansta kalbi duran Hasta hayata yeniden döndü



NEVŞEHİR'de Özel bir sektörde işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Özkan Sarkmaz (39), iş yerinde fenalaşınca arkadaşları ambulans çağırdı.112 Acil ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesine götürülen Sarkmaz Ambulansta kalbi durdu.Sağlık çalışanları kalp masajı yaparak, hayata dönderdi.



Nevşehir Devlet hastanesi Kardiyoloji uzmanı Dr.İsmail Şahin, "Hastamız göğüs ağrısıyla 112 çağırmış daha sonrasında saat 0,9'da gibi acil servisimize yönlendirilmiş yaklaşık 10 dakika boyunca da geldiğinde zaten kalp atımı yoktu 10 dakika boyunca da kalp masajı yapıldı hastamıza daha sonrasında hayata döndü. Altından kalp krizi çıktı. Hemen ameliyata aldık. Kalp atımları 2- 3 defa durdu . Şuanda bilinçsel olarak hem de normal bir şekilde fiziksel olarak hayatına geri döndü."dedi