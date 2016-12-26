Nevşah'la Mucizeni Keşfet

Nefes alış veriş şeklinizin yaşamınızı ne derecede etkilediğini merak ediyorsanız, bu eğitime siz de katılmalısınız.



"Bu çalışmada çok şey var. Mesela;



Limitleyici nefes alışkanlıklarımızın bizi nasıl etkilediğini,



Nefesinizi limitliyor ve çarpıtıyor olmanın yarattığı fiziksel, duygusal, mental ve ruhsal rahatsızlıkları,



Problemlerinizden özgürleşmek, daha sağlıklı, başarılı, maddi manevi daha bol, huzurlu, mutlu olmak, sevgi ve anlayış içerisinde bir yaşam yaşamak için neler yapmanız gerektiğini,



Doğal nefesin ne olduğunu,



Nefesin açılmasının, doğal nefes almanın size fiziksel, mental, duygusal ve ruhsal seviyede ne gibi yararlar sağlandığını,



Doğal nefese nasıl sahip olacağınızı,



Nefesimizi açmak, limitleyici nefes alışkanlıklarınızdan arınmak için ne yapmanız gerektiğini teorik bilgiler ve uygulamalar ile öğreniyor olacaksınız.



Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu Başkanı Nevşah Fidan Karamehmet'in "doğal nefes" ile ilgili verdiği bilgiler sonrasında tam bir nefes seansı yapıyor, seans sonrasında ise nefes alışkanlıklarımızla ilgili bilgi alıyor olacaksınız.



*Bu çalışmaya özel kontenjanımız 20 kişi ile sınırlandırılmıştır.



Nefes kapasitemizin ne kadarını kullanıyoruz?



Nasıl nefes alıyoruz?



Nefes alış veriş şeklimiz yaşamımızı nasıl etkiliyor?



Doğal nefes alıyor olsaydık yaşadığımız hangi sıkıntılar, problemler ortadan kalkacaktı?



Nefes seansı esnasında en çok hangi bölümde zorlandık?



Nefesimizdeki problem ne zaman ve nerede ortaya çıkıyor?" bu gibi soruların cevaplarını da alacağınız eğitimde, Lider Koçlar herkesle özel çalışma gerçekleştirecek.



Katılan her 2 kişi için bir uzman nefes koçunun yer aldığı çalışmada katılan herkesin detaylı nefes analizleri de yapılacak ve kişiye özel bilgi verilecektir. Lütfen programa katılmak için arayarak kayıt yaptırınız. Nefesiniz açık olsun."



Çalışma hakkında detaylı bilgi almak için 0(532) 435 45 61 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.