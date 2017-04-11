Nevin Gökçek'ten 'Uyuşturu' Uyarısı
Çocuklarda uyuşturucu kullanma yaşının 3 olduğunu söyleyen Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek, ' Bir çocuk sevgisiz kalıyorsai yalnız kalıyorsa, ilgisiz kalıyorsa, çaresiz kalıyorsa birilerinin tuzağına düşüyor ' dedi.
Çocuklarda uyuşturucu kullanma yaşının 3 olduğunu söyleyen Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek,'Bir çocuk sevgisiz kalıyorsai yalnız kalıyorsa, ilgisiz kalıyorsa, çaresiz kalıyorsa birilerinin tuzağına düşüyor'dedi....
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