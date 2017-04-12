Nev

Türk rock müziğinin özel ve önemli isimlerinden Nev, 12 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde sizlerle...Kendi hitlerinin yanı sıra alaturka şarkıları da kendine has özel düzenlemeleri ile yorumlayan Nev, çok özel bir repertuvar hazırladı.

Nev

Türk rock müziğinin özel ve önemli isimlerinden Nev, 12 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde sizlerle...

Kendi hitlerinin yanı sıra alaturka şarkıları da kendine has özel düzenlemeleri ile yorumlayan Nev, çok özel bir repertuvar hazırladı.

Zor, Mühürlü Kaderim, Sen Gibi, Benmişim, Efkarlıyım gibi yayınlandığında listelerde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra ödüllere doymayan Bir Nev-i Alaturka albümünden şarkıları da sahnede yorumlayacak Nev, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni sürpriz şarkılara da konserinde yer verecek.

Yeni albümü için çalışmaları için bir yandan stüdyoda olan Nev, konserleri ile Türkiye ve Avrupa'yı dolaşmaya devam ediyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : Sanat Performance

Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim

Başlangıç Saati : 12.04.2017 22: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 23: 45: 00

Kategori : Nev

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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