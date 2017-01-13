Güçlü repertuvarıyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nev, Hayal Kahvesi Atakent'te sizlerle...



Kendi hitlerinin yanı sıra alaturka şarkıları da kendine has özel düzenlemeleri ile yorumlayan Nev, çok özel bir repertuvar hazırladı. Zor, Mühürlü Kaderim, Sen Gibi, Benmişim, Efkarlıyım gibi yayınlandığında listelerde zirveye yerleşen şarkılarının yanı sıra ödüllere doymayan Bir Nev-i Alaturka albümünden şarkıları da sahnede yorumlayacak Nev, uzun zamandır üzerinde çalıştığı yepyeni sürpriz şarkılara da konserinde yer verecek. Şarkıların yanı sıraözel görsel şovların da hazırlandığı şahane bir Nev konseri için yerinizi şimdiden ayırtın.



Yeni albümü için çalışmaları için bir yandan stüdyoda olan Nev, konserleri ile Türkiye ve Avrupa'yı dolaşmaya devam ediyor.