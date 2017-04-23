Neü Yerleşkesinin Adı Değiştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) Merkez Yerleşkesi'nin ismi "Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi" oldu.



NEÜ'den yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı başkanlığında yapılan üniversite senato toplantısında, Merkez Yerleşke isminin Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi olmasına yönelik kentteki sivil toplum örgütleri ve üniversitedeki fakülte binalarının yapımına katkı sağlayan hayırseverlerden gelen taleplerin değerlendirildiği belirtildi.



Talebin senatoca kabul edilerek üniversite yerleşkesi isminin Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi olarak değiştirildiği kaydedilen açıklamada, 1660 yılında bugünkü adıyla Nevşehir, eski adıyla Muşkara'da dünyaya gelen Damat İbrahim Paşa'nın, Osmanlı sultanlarından 3. Ahmet döneminde, 1718-1730 tarihleri arasında sadrazamlık yaptığı, 1726 tarihli fermanıyla bir köy olan Muşkara'nın adını, "yeni şehir" manasına gelen Nevşehir olarak değiştirdiği ve kente köprü, han, hamam, medrese ve cami yaptırdığı bilgisine yer verildi.