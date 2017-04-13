Neü Masa Tenisi Takımı Nevşehir Şampiyonu Oldu

Masa Tenisi İl Temsilciliğinin 2017 yılı faaliyet programında yer alan 'Kuruluşlar arası Masa Tenisi Müsabakaları' 08-09 Nisan 2017 tarihlerinde yapıldı.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personellerinden oluşan NEÜ Masa Tenisi Takımı, turnuvada finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakasında karşılaştığı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünü 4-2 yenerek Nevşehir şampiyonu oldu.



Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Masa Tenisi Takımı bu sonuçla 05-07 Mayıs 2017 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde düzenlenecek olan 'Kuruluşlar Türkiye Şampiyonası'nda Nevşehir'i temsil etme hakkı kazandı. - NEVŞEHİR