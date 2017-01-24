Neü ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Arasında İşbirliği

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker'i makamında ziyaret etti.



Kabulde, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir Yüksek, Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın ve Prof. Dr. Önder Kutlu da hazır bulundu.



Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı Konya'da bulunmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Balcı, iki üniversitenin işbirliğini geliştirmek için gerekli adımların atılacağını, üniversiteler arasındaki ilişkinin kuvvetlenmesiyle yükseköğretimin kalitesinin artırılacağını vurguladı.



Ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemli olduğunu söyleyen NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, iki üniversite arasında ÖYP kapsamında hangi alanlarda kaç kişi ile programa başlanacağı, bu alanda karşılıklı sorumlulukların ve imkanların belirlenmesi gibi konuların müzakere edilmesinin işbirliği için güzel bir adım olduğunu kaydetti. Ayrıca, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi öğrencilerine Konya'da staj imkanları sağlanması konusunda da mutabakata varıldığını söyleyen Rektör Şeker, kardeş ülkelerde faaliyet gösteren kardeş iki üniversiteye bu anlamda büyük sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Geleceğe güvenle bakan güzel insanlar yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Şeker, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile gerçekleştirilecek çift diploma ve ortak diploma programları gibi işbirliği çalışmalarının da bu amaca hizmet edeceğini vurguladı.



Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesiyle ortak yürütülecek çalışmaların kardeşlik bağının güçlenmesi adına da önemli olduğunu belirten Rektör Şeker, bu işbirliklerinin ilerde daha da kuvvetlenmesini istediklerini sözlerine ekledi.



Ziyarette nitelikli insan yetiştirmenin, ülkenin kalkınmasını sağlayacak bireyleri geleceğe hazırlamanın da önemi vurgulandı. Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi. - KONYA