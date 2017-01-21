Neü Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu...

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ereğli Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akgül de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.



NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün başarılı bir akademisyen ve dekan olarak hizmet ettiğini belirterek, kendisinin yeni görevinde de başarılı ve hayırlı işlere imza atacağına inandığını söyledi.



Şeker, üniversiteleri bünyesinde bir akademisyenin böyle kutlu bir göreve getirilmesinden duyduğu memnuniyete dile getirerek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Akgül'e yürüteceği yeni görevinde başarılar diledi. - KONYA