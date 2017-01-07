Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli 7 akademisyen meslekten ihraç edildi.
Son açıklanan KHK sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli 7 akademisyen meslekten ihraç edildi. NEÜ'de görevli araştırma görevlileri Adem G.H., Abdurrahim F.Ş., Fatma G., Halil T., Salih Ç., Öğretim Görevlisi Özlem B., Yrd. Doç. Dr. Deniz T. olmak üzere 7 akademisyen meslekten ihraç edildi. - NEVŞEHİR
Neü'den 7 Akademisyen İhraç Edildi
Kanun Hükmünde Kararname’nin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli 7 akademisyen meslekten ihraç edildi.
Kanun Hükmünde Kararname'nin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde görevli 7 akademisyen meslekten ihraç edildi.
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