Neü'den 5 Kişi İhraç Edildi
Olağanüstü Hal Kapsamında son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nden 5 kişi ihraç edildi.
Olağanüstü Hal Kapsamında son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nden 5 kişi ihraç edildi.
OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenler ilişkin listelerinde bulunduğu 689 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden Yüksekokul Sekreteri Ercan Aksoy, Bilgisayar İşletmeni İdris Andiç, İşletme Müdürü Metin Tekin, Programcı Osman Gözeteci ve Şube Müdürü Turan Göksel memurluktan ihraç edildi. - NEVŞEHİR