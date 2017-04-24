Neü Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Açılış Programı Düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından açılış programı düzenlendi.



Üniversite Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uzunöz, Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Meydan, üniversite akademik ve idari personeli, öğrenciler ile ebeveynler katıldı.



Çocuklara ve yetişkinlere yönelik bir dizi etkinliğin gerçekleştirildiği programda açılış konuşmasını yapan Çocuk Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Meydan, Çocuk Üniversitesinin geliştirme fikri ile çeşitli yaş gruplarından öğrencilere yönelik bilim, sanat ve spor alanlarında programlar açarak, okul içi öğrenme faaliyetleri dışında, ileri düzey akademik ortam deneyimi kazandırmayı, çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve bu sayede meslek seçimleri konusunda yol göstermeyi, bilimsel düşünmelerinin temellerini atmayı ve özgüven duygularını güçlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı.



Açılış programı çocuklara yönelik gerçekleştirilen; "Küçük arkeologlar", "Sevimli Kahramanlar (yüz boyama ve palyaço dansı)", "Hızlı Kovboylar" oyunları ile yetişkinlere yönelik "Yumurta Atma Oyunu", "Balon Patlatma Oyunu", "Eşini Arkadaşını Tanıma Oyunu", Hatıra El Baskısı" oyunları ile sona erdi. - NEVŞEHİR