Netflix, Yükselişe Devam Ediyor

Giderek artan kullanım ağıyla online dizi ve film izleme platformu Netflix, yılın ilk çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.



1997 yılında DVD formatında film kiralama şirketi olarak kurulan ve sonrasında üyelik modelini bu pazara uyarlayarak çığır açan Netflix, hızlı büyüyüşüne devam ediyor. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çeyreğindeki gelirin, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 34,7 artışla 2,64 milyar dolar olduğu bildirildi. Şirketin geliri 2016'nın ilk üç ayında 1,96 milyar dolar olmuştu. Şirketin geçen senenin ilk çeyreğindeki net karı 28 milyon dolarken, bu yılın ilk üç ayındaki net karı 178 milyon dolara ulaştı.



Abone sayısı giderek artıyor





Şirketin CEO'su Reed Hastings'in başarılı öngörüleri ve teknolojik dönüşüm geçiren dizi ve film izleme yöntemlerini ustaca kendi platformlarına uyarlamasıyla kullanıcı sayısını da arttıran Netflix, bu yılın ocak-mart döneminde dünya genelinde yaklaşık 4 milyon 950 bin yeni abone aldı. Söz konusu yeni abonelerin 1 milyon 420 bini ABD'den, 3 milyon 530 bini ABD dışı ülkelerden geldi. Böylece, Netflix'in toplam üye sayısı ABD'de 50 milyon 851 bine, ABD dışı ülkelerde 47 milyon 895 bine ulaşarak, 98 milyon 746 bin oldu. Netflix, bu yılın nisan-haziran döneminde dünya genelinde 3 milyon 200 bin yeni abone almayı öngördüğünü bildirirken, şirketin toplam üye sayısının bu senenin ikinci çeyreğinin sonunda 102 milyona yaklaşması tahmin ediliyor.