Netflıx Türk Dizilerini Anlamaya Çalışıyor!

Netflix Türk Dizileri'ne nasıl bakıyor? Türkçe yayın yapan platformda ünlü Türk dizileri yer alacak mı?



Dünyanın en prestijli online TV platformlarından olan ve bir süre önce Türkçe yayınlarına da başlayan Netflix'in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos, Heja Bozyel'in sorularını yanıtladı.



Sarandos, Netflix'e ve dizi kültürüne dair konuştuğu röportajında Türk dizileri hakkındaki fikirlerini de söyledi: Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum.Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahneler var.



NetFlix Türk Dizileri'ne Sıcak Bakıyor ancak Neden Hala Türk Dizisi Yayını Yok?





Bu sorunun en önemli yanıtı "Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahnelerin yer alması olarak gösteriliyor.



Gazeteport'ta yer alan habere göre işte Netflix'in İçerik Yöneticisi Ted Sarandos'un o röportajından başlıklar;



-En iyi hikayeleri ve hikaye anlatıcıları seçiyoruz. Bizim normal kanallardan farkımız, insanların işlerine karışmadan, işlerini istedikleri gibi yapmalarını sağlamamız. amacımız evrensel hikayelerin dünyanın her yerindeki izleyiciye kaliteli şekilde ulaşmasını sağlamak.



"Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum"



-Şimdilik sadece Türk dizilerinin olayını anlamaya çalışıyorum. Bölümler aşırı derecede uzun ve sürekli iki güzel insanın birbirine baktığı uzun sahneler var. Bunun neden bu kadar çekici olduğunu anlıyorum çünkü bütün oyuncular çok güzel. Yine de her dizinin bu kadar uzun olmasına aklım ermiyor.



"5-10 sene sonra çıkacakları merak ediyorum"



-Türkiye'nin şu an yaşadıklarının 5-10 sene sonra yaratıcıları, hikayeleri nasıl etkileyeceğini merak ediyorum. Büyüleyici bir değişim izleyeceğimizi düşünüyorum."



"Türk dizilerine özellikle önem veriyoruz" – Netflix Türk Dizileri'ni Anlamaya Çalışıyor!



Henüz net bir proje yok .Türk dizilerine özellikle önem veriyoruz çünkü Türk dizileri tam da aradığımız, istediğimiz diziler. Dünyaya hızla yayılıyorlar.



Kaynak: Gazeteport



Netflix Türkiye Macerası Ne Zaman Başladı!





Global internet televizyon ağı Netflix, 22 Eylül 2016 itibariyle Türkçe hizmet vermeye başladığını duyurdu.



Türkçe dil desteği ve Türk lirası (TL) ödeme seçeneğini kullanıma sunan ve orijinal programların,dizilerin ve film içeriklerini üyelik ücreti aylık 15,99 liradan kullanıcıya sundu. İlk yerli telekomünikasyon ortağı olarak mobil hizmet sağlayıcısı Vodafone ile anlaşma imzalayan Netflix, aynı zamanda Türk televizyon üreticisi Vestel ile de işbirliği yaptığını duyurmuştu.



Netflix nedir?





Netflix, Kuzey Amerika'nın tamamında, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Amerika ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinde ( Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Fransa, İsviçre, Belçika, Avustralya, Lüksemburg, İngiltere ve Almanya) hizmet veren internet üzerinden çalışan bir medya içerik sağlayıcısıdır aynı zamanda posta ile DVD kiralama hizmeti de vermektedir.



1997 yılında Kaliforniya, ABD'de kurulan şirket 2014 yılında 5,5 milyar dolar ciro ve 400 milyon doların üzerinde faaliyet karına ulaşmıştır. 2015 yılının ilk çeyreği itibariyle 40 farklı ülkede toplam 70 milyondanfazla abonesi bulunmaktadır.



Desteklenen Donanım ve Yazılımlar





Netflix içeriği internet üzerinden birçok farklı cihaz ve yazılım tarafından desteklenmektedir. ( Safari, Firefox, Google Chrome, Internet Explorer internet tarayıcıları, Android işletim sistemine sahip cihazlar, Apple TV, iPad, iPhone, iPod, Blackberry 10 telefonlar, Google Chromecast, Xbox 360, Xbox One, Windows telefonlar, bunlara ek olarak Samsung, LG, Sony, Sharp, Panasonic, Philips televizyonlar, blu-ray oynatıcılar gibi.)



Netflix hakkında bazı gerçekler:



Dünya çapında 70 milyon abonesi bulunmaktadır.

Her ay toplam 10 milyar saat izlenme süresine sahiptir.

ABD'de bulunan hanelerin yüzde 36'sı Netflix abonesidir.

Abonelerin yüzde 63'i hizmetten çok memnun olduklarını belirmiştlerdir.

Netflix'in her bir sunucusu 100 – 150 terabayt disk alanına gereksinim duyar.

Yaklaşık 2,200 kişi çalışmaktadır.

Netflix'te bulunan tüm içeriklerin toplam büyüklüğü bir petabayttan (1 milyon gigabayt ) daha fazladır.

Dünya'daki tüm internet trafiğinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturur. ( YouTube yüzde 13,2)



Netflix Türk Dizileri'ni ne zaman göreceğiz!



