Netflix Kullanıcıları 500 Milyon Saatini Adam Sandler Filmleri İzleyerek Harcadı

Geçtiğimiz günlerde 100 milyon kullanıcıya ulaşan Netflix, içerikleriyle alakalı oldukça çarpıcı sonuçları paylaştı.



ABD'de sevilen ancak daha çok ortalama kesime hitap ettiği düşünülen ünlü oyuncu Adam Sandler'ın yer aldığı filmler Netflix'te rekor kırdı. 500 milyon saat izlenen Adam Sandler filmleri sinema eleştirmenleri tarafından da hayretle karşılandı.



Netflix'in açıklamasına göre Adam Sandler'ın rol aldığı son film "The Ridicilous 6", ilk 30 gün içerisinde Netflix'te yer alan bütün filmlerden daha fazla izlendi.



Netflix gibi bir platformun daha seçici kesime hitap ettiğini düşünen eleştirmenler, Adam Sandler izlemek için Netflix aboneliği satın almayı garip karşıladıklarını ifade etti.



Huffington Post, Variety ve Slate gibi medya kuruluşları filmlerinde neredeyse her türlü kuralı ihlal eden Sandler'ın her ay 30 milyon saat izlenmesini sert sözlerle eleştirdi.