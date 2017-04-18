Netflix'in Net Kar ve Geliri Arttı
Şirket, bu yılın ilk çeyreğinde 5 milyona yakın yeni abone aldı.
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