Netflix Çin'e Arka Kapıdan Girdi

Netflix, yıllarca Çin pazarına girebilmek için farklı yollar denemesinin ardından en sonunda bir çözüm bulmuş gibi gözüküyor.



İçerik yayıncılığı pazarının büyük bir kısmını kontrol altında tutan Netflix, en büyük potansiyele sahip ülkelerden biri olan Çin'de uzun bir süre engellenmesinin ardından en sonunda bir çıkar yol buldu.



Daha önce lisanslı içerik için LeEco adlı bir platformla 2014'e kadar çalışan Netflix, şimdilerde Pekin merkezli video servisi iQiyi adlı platformla anlaşma sağlayarak Çin'de etkili olmaya çalışacak.



Çin'deki dev eğlence pazarına erişim sağlayarak, büyük bir pay elde etmek isteyen Netflix, ülkedeki en büyük muadiliyle lisans anlaşması yaparak farklı bir yol izlemiş oldu. Salı günü yapılan açıklamada, dünyaca ünlü içerik yayınlama platformu Pekin merkezli video servisi iQiyi ile anlaşma sağladığını duyurdu.



iQiyi, Çinli arama motoru Baidu'nun çatısı altında bulunan reklam destekli video platformu olarak kurulmuştu. Daha sonrasında üyelik modelini benimseyen iQiyi, Çin'de en çok tercih edilen video tüketimi alanında iddialı adımlar atmıştı. En geniş kullanıcı veri tabanına sahip platform olduğu kabul edilen iQiyi, aynı zamanda içerik olarak da rakiplerinin önünde bulunuyor.