Netflix Ceo'su Reed Hastings'ten Yeni Verilere İlişkin Açıklama: "Youtube'yi Kıskanıyoruz"

Geçtiğimiz Perşembe günü paylaştığımız "Netflix kullanıcıları 500 milyon saatini Adam Sandler filmleri izleyerek harcadı" haberinin ardından elde edilen verilere göre; Adam Sandler'in filmlerini izlemek için 500 milyon saat harcayan Netflix kullanıcıları, haftalık istatistiğin sadece yarısını oluşturmakla yetiniyor.



Geçtiğimiz Pazartesi günü en güncel gelir ve kullanıcı bilgilerini paylaşan Netflix, son bir yıl içerisinde 178.2 milyon dolar gelir elde etti ve bu geliri, tahmini olarak haftalık 1 milyar saatlik yayınları sayesinde kazandı.



Bu verilerin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ve bu açıklamalarda yöneticisi olduğu şirketi YouTube ile karşılaştırmaktan çekinmeyen Netflix CEO'su Reed Hastings, günlük 1 milyar saat izlenme ortalaması olan YouTube'yi örnek olarak gösterdi ve YouTube'yi kıskandığını belirtti.



2015'te paylaşılan ve Pazartesi günü üzeri kapalı bir şekilde bahsedilen verilerden yola çıkarak, uzmanlar tarafından yapılan bu tahminlerin, Netflix için oldukça önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtmekte fayda var.