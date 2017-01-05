Netcad Temel Projelendirme Sertifika Programı

nk002 a-b/ CAD-SURF/ Netcad Temel Projelendirme –Anamodül&Netsurf Sertifika Eğitim Programı



(Ücretli Sertifika Programıdır)



'Anamodül & Netsurf Sertifikalı Eğitim Programı' proje oluşturma süreçlerinde gerekli olan tüm aşamaları kapsar. Temel harita ve projeksiyon bilgisi, proje parametrelerinin oluşturulması, coğrafi referanslama, veri üretimi, görüntüleme, düzenleme ve sorgu işlemleri, mevzuatlara uygun harita ve proje üretimi, paftalama ve çıktı işlemleri, yüzey analizlerinin iki ve üç boyutlu olarak oluşturulması, gerçekleştirilmesi süreçlerini içeren bir programdır.