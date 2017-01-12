Netcad Coğrafi Bilgi Sistemleri (Gıs) Sertifikalı Eğitimi

nk001 a/GIS/ Coğrafi Bilgi Sistemleri(GIS) Projelendirme-Netcad GIS Sertifika Eğitim Programı



(Ücretli Sertifika Programıdır)



'GIS-Coğrafi Bilgi Sistemleri Sertifikalı Eğitim Programı', Coğrafi Bilgi Sistemleri konusundaki temel kavramlar, veri yapıları, veri üretim teknikleri, uzaktan algılama, SQL sorgulama, veritabanı yönetimi konularını ve Netcad GIS programının kullanımı ile uygulamalarla GIS projesi oluşturma, GIS analizleri ve oluşturulan projelerin yönetilme süreçlerini baştan sona içeren bir programdır.