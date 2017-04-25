Netaş 5g'ye Giden Yolu Tamamladı!
ABD'li teknoloji şirketi Genband, gerçek zamanlı iletişim hizmeti veren platformunun Ar-Ge'sini Netaş'a taşıdı.
ABD'li teknoloji şirketi Genband, gerçek zamanlı iletişim hizmeti veren platformunun Ar-Ge'sini Netaş'a taşıdı. Şirket de kendi laboratuvarında 5G'ye giden yolu tamamladı.
Kaynak: Dunya.com
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